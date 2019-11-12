Симферополь, , 16:22 — REGNUM Власти Симферополя готовы к диалогу и сотрудничеству с общественниками и жителями крымской столицы, в частности, по вопросам транспортных проблем. Об этом 12 ноября в эфире крымской радиостанции заявила глава администрации города Елена Проценко.

«Решать проблему транспортного коллапса нужно вместе. Если у горожан есть предложения по разгрузке дорог — предлагайте, будем искать варианты», — отметила глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Елена Проценко сообщила о том, что власти города могут только частично решить проблему с постоянными пробками.

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