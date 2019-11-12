Москва, , 16:06 — REGNUM Российский лоукостер «Победа» будет обязан изменить правила провоза ручной клади, поскольку текущая редакция правил авиакомпании в этой области нарушает воздушное законодательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ространснадзора».

"Да, проверка в отношении авиакомпании «Победа» Ространснадзором проводилась. Были выявлены нарушения, которые влияют на ухудшение уровня обслуживания пассажиров», — сказали в пресс-службе.

Ведомство выдало «Победе» предписание о необходимости привести правила в соответствие с законодательством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Победа» повысит стоимость авиабилетов в Россию из-за рубежа в среднем на 25 евро.

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