Москва, , 16:05 — REGNUM Законопроект об электронной очереди в детский сад Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Поправками устанавливается, что прием на обучение в детсады осуществляется посредством распределения детей органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем, которые обеспечивают, в том числе, прозрачность очередности выделения мест для детей, нуждающихся в их получении, а также доступность механизма информирования родителей (законных представителей) детей о последовательности выделения таких мест и об основаниях изменений очередности.

Сейчас региональные системы записи в детсады работают во всех регионах, отметила замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина.

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