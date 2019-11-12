Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM В жилом секторе Казахстана с начала отопительного сезона произошло 1612 пожаров, в результате которых погибли 42 человека. Об этом 12 ноября заявил глава комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Владимир Беккер, сообщает Informburo.

По его словам, из-за отравления угарным газом погибли шесть человек. Вместе с тем за отчетный период в республике количество пожаров сократилось на 21%, а гибель людей — на 18%.

Беккер добавил, что сотрудники КЧС взяли на контроль 169 тыс. жилых домов, которые принадлежат социально уязвимым слоям населения. Большинство нарушений связано с эксплуатацией электротехнических сетей.

Как сообщал ИА REGNUM, 11 ноября в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана двое детей погибли из-за отравления угарным газом. Сестры находились в ванной комнате, когда произошла остановка подачи газа с последующим возобновлением.

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