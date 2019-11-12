Нижнеудинск, Иркутская область, , 15:57 — REGNUM В Иркутской области начата доследственная проверка сообщений о некачественном ремонте школы села Шумский в Нижнеудинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, посвящённый школе материал ранее появился на одном из местных телеканалов.

«В репортаже говорится о ряде нарушений, вызванных после проведенных работ: образовался грибок, частично отсутствует отопление, повреждена электрика», — отметили в СКР.

Решение будет принято по итогам проверки.

Напомним, Нижнеудинский район сильно пострадал в результате наводнений, накрывших область летом 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, паводок смыл около пяти тысяч жилых домов, а 50 объектов социальной инфраструктуры подлежат новому строительству или реконструкции.

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