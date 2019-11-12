Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Здание над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге построено по поддельному документу. Об этом сообщает ИА Znak.

Соответствующее заявление сделал на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин.

«Вскрылся факт подделки документа, на основании которого в кадастре изменён вид разрешенного использования», — сказал чиновник.

Постановление было подписано бывшим главой администрации города Александром Якобом. В настоящем документе на участке было запрещено капстроительство, а по поддельному — разрешено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга заявлял, что земля над станцией метро «Бажовская» может быть выкуплена. Перед этим Высокинский уволил юриста, которая отстаивала интересы мэрии по земельному участку.

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