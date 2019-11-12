Нью-Дели, , 15:58 — REGNUM Министерство внутренних дел Индии аннулировало лицензии 1800 некоммерческих организаций (НКО) за нарушение требований к иностранному финансированию указанных учреждений. Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представители МВД Индии подчеркнули, что те организации, лицензии которых были отменены, «грубо нарушили требования Акта о регулировании иностранного финансирования». Сообщается, что данные НКО не предоставили необходимые данные об объёмах и источниках иностранного финансирования, несмотря на многократные требования властей. В список организаций, лицензии которых были отменены, вошли Университет Раджастхана и Аграрный институт Аллахабада.

Напомним, что Акт о регулировании иностранного финансирования был принят парламентом Индии в 2010 году и вступил в силу 1 мая 2011 года. Целью указанного закона является ограничение получения и использования иностранного финансирования некоммерческими организациями для ведения деятельности в сферах, представляющих особую важность для национальной безопасности Индии.