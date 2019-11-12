Душанбе, , 15:43 — REGNUM Пользователи таджикского сегмента Facebook обратились в МВД страны с требованием принять меры в отношении авторов опубликованного в соцсети видеоролика, возмутившего общественность.

На видео блогер отвозит девушку на свалку, чтобы проверить искренность её чувств к нему. Однако «героиня» ролика раздражается ситуацией и убегает.

Пользователи увидели в этой публикации унижение чести и достоинство таджикской девушки.

Как выяснили в органах внутренних дел, в видео снимались 29-летний душанбинец и 21-летняя уроженка Турсунзаде. Они заявили, что видео было создано исключительно ради лайков, девушка настаивает, что сделано это было с её согласия.

В пресс-центре Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе отметили, что в отношении блогера по требованию группы активистов составлен административный протокол.