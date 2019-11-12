Минск, , 15:41 — REGNUM Нынешние показатели материнской и младенческой смертностей являются одними из самых низких в мире. Об этом в ходе заседания совместной коллегии Минздрава РФ и Минздрава Белоруссии заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«[Существует] 836 головных региональных организаций, что привело к увеличению объемов ВМП в 5,3 раза при существенном расширении перечня диагностических и лечебных технологий. В том числе созданы 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56% и 40% соответственно за 10 лет, до одних из самых низких в мире показателей», — сказала Скворцова в своём приветственном слове.

По её словам, в последние годы Минздрав уделял особое внимание комплексу таких мер, как формирование здорового образа жизни, проведение профосмотров и диспансеризаций, а также проведение вакцинаций.