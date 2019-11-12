Ставрополь, , 15:42 — REGNUM Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили следователи на Ставрополе в связи с исчезновением 16-летней девушки. В краевом центре организованы масштабные поиски старшеклассницы, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе СК РФ по региону.

Известно, что школьница накануне, примерно в 07:30, ушла из дома в школу и обратно не вернулась. Сейчас девочку вместе со следователями и полицейскими ищут спасатели, поисковой отряд «Лиза Алерт» и просто неравнодушные горожане.

«Все силы направлены на установление местонахождения школьницы. Ход расследования контролирует руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени в лесополосе найден завернутый в полиэтиленовый пакет телефон, который, предположительно, принадлежал пропавшей. На месте обнаружения мобильника ведутся поисковые и следственные мероприятия.