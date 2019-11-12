Вашингтон, , 15:30 — REGNUM В работе онлайн-сервиса Disney+ практически сразу после запуска произошел сбой, сообщает 12 ноября портал Downdetector.

Поверженный Микки Маус

Отмечается, что большинство пользователей сообщили о проблемах с авторизацией, а также трудностями с просмотром трансляций. В основном на проблемы с работой сервиса пожаловались пользователи из США и Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск потокового сервиса Disney+ состоялось сегодня, 12 ноября 2019 года. Платформа предлагает пользователям около 300 фильмов и 700 сериалов, в том числе оригинальный контент, вроде шоу «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн» или сериалов Marvel.

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