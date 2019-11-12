Париж, , 15:27 — REGNUM Парижский совет проголосовал за создание сада в память о 130 жертвах нападения 13 ноября 2015 года в столице и Сен-Дени, сообщает Le Figaro.

По предложению мэра Парижа Анн Идальго совет единогласно проголосовал за этот «мемориальный проект» накануне дня памяти четвертой годовщины.

«Разные места будут предложены двум ассоциациям», — уточнили в мэрии Парижа.

«Сад памяти, доступный семьям погибших, а также всем парижанам, будет свидетельствовать и хранить память о жертвах трагедии, а также играть педагогическую роль и быть местом жизни», — говорится в заявлении мэрии города.

Напомним, 13 ноября 2015 года девять человек совершили вооруженные нападения в столице Франции и Сен-Дени, в результате чего 130 человек погибли и более 350 получили ранения.