Москва, , 15:22 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали представители «Союзмультфильма» и национального агентства «Узбеккино», сообщает 12 ноября издание «Подробно.uz».

В рамках визита узбекистанской делегации в Москву участники соглашения договорились о создании мультсериала «Приключения Ходжи Насреддина». «Возможно, именно этот персонаж станет любимцем не только наших детей и молодежи, но и взрослого поколения», — сказал гендиректор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская киностудия Panorama Studios планирует снять в Узбекистане фильм «Бог-хранитель» в котором примут участие 150 актеров из Индии, США и России.

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