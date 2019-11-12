Липецк, , 15:17 — REGNUM В Липецке к зиме закупили 13 единиц новой спецтехники. Как сообщило ИА REGNUM городское управление благоустройства, на эти средства из бюджета области было выделено 103,6 миллиона рублей.

Десять машин уже прибыли в областной центр, три — только ожидаются. В числе закупленной техники — четыре фронтальных погрузчика и девять многофункциональных автомобилей. Многофункциональные машины зимой будут разбрасывать песок и чистить снег, а летом — поливать и мыть дороги.

Новые машины отличаются небольшими габаритами, поэтому смогут убирать пешеходные зоны и общественные пространства, отметили в мэрии.