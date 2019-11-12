Адыгейск, Адыгея, , 15:10 — REGNUM Медицинский центр для диагностики и лечения онкологических заболеваний для жителей сельской местности впервые открылся в Адыгее. Он начал функционировать при межрайонной больнице города Адыгейска, пишет ТАСС.

Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков отметил, первый онкоцентр амбулаторной помощи для сельчан позволит жителям Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска при необходимости проходить диагностику и лечение, значительно сэкономив время на дорогу. Появление специализированного центра избавит их от поездок в Адыгейский республиканский онкодиспансер, расположенный в Майкопе.

По словам чиновника, участковый терапевт, заподозрив у пациента онкозаболевание, теперь будет направлять его в медцентр онкологической помощи в Адыгейск. В случае подтверждения диагноза больной, сдав анализы и получив необходимые документы, будет направлен на врачебную комиссию в республиканский онкодиспансер. Второй онкоцентр в сельской местности будет открыт в 2021 году в ауле Кошехабль.

Онкологическими заболеваниями в Адыгее, по данным минздрава региона, сегодня страдают свыше 13 тыс. человек. Первое место в структуре онкозаболеваемости занимают злокачественные новообразования кожи, на второй и третьей позициях — заболевания репродуктивной сферы у женщин и легких у мужчин.

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