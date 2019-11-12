Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Строительство автомагистрали между Нур-Султаном и Павлодаром в Казахстане планируют завершить до 1 декабря 2019 года. Об этом 12 ноября заявил председатель правления национальной компании «КазАвтоДор» Улан Алипов, сообщает агентство «Казинфом».

По его словам, строительные работы продолжаются только на мосту через канал Сатпаева. На остальных участках строительство завершено, добавил Алипов. Открытие проезда по автомагистрали планируется 1 декабря.

Напомним, строительство автодороги Нур-Султан — Павлодар началось в июле 2019 года. Магистраль является частью крупного проекта Центр — Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр посетил участок Нур-Султан — Павлодар и возмутился долгостроем, поручив ускорить работы.

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