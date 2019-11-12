Владикавказ, , 15:00 — REGNUM В Северной Осетии началась реализация пилотного проекта по борьбе с бедностью. Малоимущим семьям в селении Раздрог Правобережного района раздали коров. Всего в перечень семей, которые будут охвачены программой по борьбе с бедностью, включено 16 семей.

Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе главы и правительства республики, 14 из них выразили желание получить дойных коров. Им уже передано 10 животных, в ближайшее время поступят еще 15.

Как отметил на заседании проектного офиса, глава субъекта Вячеслав Битаров, в перспективе предполагается расширить географию проекта по борьбе с бедностью. В нем смогут участвовать по одному из сел Моздокского и Алагирского районов.

«Немаловажно сформировать бюджет запланированных мероприятий, и нужно в сжатые сроки определить перечень семей, которые будут охвачены программой по борьбе с бедностью», — призвал глава РСО-Алании.

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