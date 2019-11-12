Найроби, , 15:03 — REGNUM Более 300 000 женщин в Кении, Уганде и Танзании не удовлетворены государственными больницами и избегают их посещения. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на исследование, проведенное Альянсом «Белая лента».

Многие опрошенные женщины сообщали, что они избегают государственных больниц из-за словесных оскорблений и преследований со стороны медицинского персонала и отсутствия безопасности.

Главные проблемы, решения которых потребовали женщины, включают улучшение санитарных условий в больницах и более уважительное и достойное обслуживание.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 800 женщин ежедневно умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами, причем более половины смертей регистрируется в странах Африки к югу от Сахары.

В Кении, по оценкам ВОЗ, от осложнений во время родов каждый день умирают 22 женщины. Опрошенные альянсом сообщили, что причины этого кроются в халатности персонала, плохой инфраструктуре и высоких медицинских расходах.

Доклад альянса «Белая Лента» был опубликован в преддверии 25-й Международной конференции по народонаселению и развитию, которая состоится в Кении.