Архангельск, , 14:54 — REGNUM На архангельском полигоне ТКО проведу изыскания для оценки работ по его рекультивации. Для получения подробных сведений о состоянии почв и грунтовых вод специалисты намерены пробурить на свалке 50 скважин.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на основе полученных данных специалисты составят профиль полигона, смогут рассчитать объем размещенных здесь отходов, их состав, а также структуру подстилающих пород, уровень загрязнения полигоном воздуха, грунтовых и поверхностных вод, оценить объем выхода свалочного газа. Эта информация ляжет в основу проекта по рекультивации.

Напомним, архангельский полигон ТКО начал свою работу в 1964 году. За это время здесь образовались огромные горы мусора, с высоты которых Архангельск — как на ладони. Жилые дома находятся всего в километре от городской свалки.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти рассматривают возможность строительства межмуниципального полигона для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска в районе 30 км федеральной трассы М-8.