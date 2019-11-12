Даугавпилс, Латвия, , 14:51 — REGNUM Изучая предложения министра образования и науки Латвии Илги Шуплинской о школьной реформе эксперты в Даугавпилсе пришли к выводу, что ее реализация приведёт к закрытию 13 из 18 школ города. Об этом пишет портал Gorod.lv.

По планам министерства, в городах с населением свыше 50 000 человек в начальной школе должно учиться 400 детей, в основной — 450, а в средней школе — 150 детей.

Журналисты отмечают, что в Даугавпилсе этим критериям соответствуют две основные школы — «Сасканяс» и «Виенибас», и три средние — Даугавпилсская Государственная гимназия, Даугавпилсская русская средняя школа-лицей и Даугавпилсская 3-я средняя школа.

У пяти школ города: Государственной гимназии, 6-й, 12-й, 17-й средних школ, польской Государственной гимназии им. Ю. Пилсудского после принятых поправок будут проблемы с количеством детей с 1 по 9 класс. Они могут потерять статус средних и стать основными.

У оставшихся учебных заведений ситуация с комплектацией ещё хуже. Они могут быть просто закрыты, а их ученики «доукомплектуют» выжившие после реформы школы.