Москва, , 14:50 — REGNUM На сайте Федерального института оценки качества образования будет организована площадка для внесения предложений по организации всероссийских проверочных работ (ВПР). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«На сайте Федерального института оценки качества образования начинается обсуждение демо-версий и сбор предложений по совершенствованию содержания и организации всероссийских проверочных работ. Я всех, и родителей, и педагогов приглашаю к этому обсуждению. Инициатива была высказана на съезде учителей русского языка и литературы 5 ноября», — заявил Кравцов.

«Сейчас решили, что надо максимально широкое обсуждение провести, как когда-то мы делали по единому государственному экзамену», — отметил он.

Он напомнил, что по ряду предметов в школах проводится одна проверочная работа для каждого по завершению года. Например, в четвёртом классе — по математике, русскому языку, окружающему миру. В пятом — по математике, русскому языку, истории и ряду других.