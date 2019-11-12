Москва, , 14:46 — REGNUM Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте Института федеральных педагогических измерений включает не только задания позапрошлого и прошлого года, но и некоторые из текущего учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«У нас есть открытый банк заданий на сайте федеральных педагогических измерений, и там есть все предъявленные задания для единого государственного экзамена. Там даже есть примеры тех заданий ЕГЭ, которые были в прошлом и позапрошлом годах», — заявил Кравцов.

«Я открою небольшой секрет: там частично размещены задания уже текущего года для того, чтобы могли посмотреть, какие будут задания и подготовиться, порешать эти задания, чтобы быть максимально уверенными в сдаче единого государственного экзамена», — подчеркнул он.