Хасавюрт, Дагестан, , 14:42 — REGNUM Несколько человек были доставлены в отдел полиции в результате стихийной акции протеста жителей дагестанского города Хасавюрта, которые пошли на штурм местного филиала ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». На них составили административные протоколы, после чего отпустили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана.

Напомним, сегодня, 12 ноября, около сотни жителей Хасавюрта, недовольных регулярными проблемами с газоснабжением и отсутствием отопления, собрались у здания горгаза. Люди требовали впустить их, после чего несколько женщин прошли внутрь здания и принялись выламывать металлическую дверь.

«Женщины на видео негодуют, они нарушают закон, выламывая скамьёй закрытую железную дверь, но гнев их праведный. Они вправе получить обе вещи: тепло в свои дома в середине ноября и ответ на вопрос, почему его нет. Они требуют обратной связи, на которую имеют полное право», — прокомментировала инцидент пресс-служба МВД Дагестана на официальной странице в Instagram.

Оказалось, что газ в дома горожан дали, однако давление настолько низкое, что обогреть дома не получается. В социальных сетях люди жалуются, что им приходится мерзнуть в собственных домах, а дети регулярно болеют. Ранее, 19 октября, местные жители в знак протеста заблокировали проезд по одному из проспектов города.

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