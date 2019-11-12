Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Авиакомпания Smartavia в зимнем сезоне запустила регулярные рейсы из петербургского аэропорта Пулково по четырем новым направлениям. Маршрутную сеть перевозчика пополнили столица Азербайджана Баку и российские города Ижевск, Ростов-на-Дону, Уфа.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пулково, рейсы Smartavia из Северной столицы в Баку выполняются дважды в неделю, в Ижевск и Ростов-на-Дону — трижды в неделю, в Уфу — четыре раза в неделю. Кроме того, авиакомпания также увеличила частоту рейсов из Санкт-Петербурга в Самару.

За 10 месяцев 2019 года Smartavia обслужила в Пулково более 670 тыс. пассажиров, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Справка:

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. По итогам девяти месяцев 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 15,2 млн человек, что на 8,1% превышает результат за аналогичный период 2018 года. В 2019 году «Пулково» в четвертый раз подряд стал победителем ежегодной национальной премии «Воздушные ворота России» как лучший аэропорт страны по итогам голосования пассажиров. Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум «Воздушные ворота Северной столицы», который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

АО «Нордавиа — региональные авиалинии», или «Нордавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки под торговой маркой Smartavia и кодом 5N более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов. Компания занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ.

Smartavia зарегистрирована в Архангельске и, кроме воздушной гавани столицы Поморья, использует Пулково в качестве базового аэропорта. В парке авиакомпании 15 пассажирских самолётов Boeing 737−500, — 700, и — 800.