Москва, , 14:39 — REGNUM Жалобы российских граждан в прокуратуру чаще всего связаны с нарушениями трудового законодательства и со сферой ЖКХ. Об этом сообщил 12 ноября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, выступая на интернет-канале ведомства «Эфир».

Он отметил, что и в центральном аппарате, и в регионах больше всего жалоб касаются надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Чаще всего это жалобы на нарушения трудового законодательства — 13,2%, нарушения в сфере ЖКХ — 10,9% и соблюдение законов об исполнительном производстве — 7,8%.

Другие жалобы связаны с вопросами жилищного и земельного законодательства, соблюдением законов о несовершеннолетних, законодательством об административных правонарушениях, пенсиями, охраной окружающей среды.

На втором месте — обращения, связанные со следствием и дознанием. В целом за прошедшую часть года региональные прокуратуры приняли более 2,4 млн обращений, Генпрокуратура — более 191 тыс.

Читайте также: В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях при реализации нацпроектов