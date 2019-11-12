Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 14:26 — REGNUM В Оренбургской области в суд передано уголовное дело в отношении главы Караганского сельсовета Новоорского района. Женщине инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, чиновница использовала служебные полномочия при распоряжении муниципальным имуществом. Вопреки интересам муниципальной службы глава сельсовета передала жилую квартиру своему сыну, хотя тот не состоял на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Мужчина был обеспечен квартирой с целью получения им прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, поскольку квартира использовалась для предпринимательской деятельности в период с 1 января 2016 года по 5 сентября 2019 года.

Свою вину чиновница не признала. В СУ СКР заявили, что собрана достаточная доказательная база и дело направлено в суд.

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