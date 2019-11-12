Лондон, , 14:25 — REGNUM Главный редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер уходит в отставку, сообщается 12 ноября на сайте FT.

Отмечается, что Барбер, который проработал на должности главного редактора более 14 лет, покинет свой пост в январе 2020 года. Должность главного редактора займет его заместитель Рула Халаф. О причинах решения Барбер покинуть свой пост не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года телеведущая Ксения Собчак покинула пост главного редактора российской версии издания L'Officiel. По ее словам, она очень довольна проделанной работой на посту главного редактора и добавила, что «пришло время идти дальше».

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