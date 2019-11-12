Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Пользователи клиента Origin не получат возможность раннего доступа к игре Star Wars Jedi: Fallen Order. Об этом 12 ноября сообщил жрунал PC Gamer.

Компьютерная игра Star Wars Jedi: Fallen Order

Отмечается, что сыграть в игру в ранем доступе не смогут не только подписчики плана Basic, но и те, кто подписан на Premier. В компании Electronic Arts пояснили: её руководство не хочет, чтобы из-за этого в сеть попали спойлеры.

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order запланирован на 15 ноября 2019 года. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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