Ульяновск, , 14:21 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области в храме Всецарицы замироточила икона святого великомученика Пантелеимона Целителя. Миро вытекает из ларца святого, который держит его в руках, сообщается на странице в соцсети, посвящённой строительству храма.

Священник Петр Гурьянов отмечает, что икона замироточила «после Божественной литургии или во время её ». По его словам, икону он «заказывал в обычной типографии, её напечатали на холсте, а рамку сделали из багета». Священник напоминает, что мироточение — это проявление «особой милости Божией», также «может быть призывом к покаянию и знаком, предупреждающим о грядущих испытаниях»:

«Весь день приходили в наш храм люди и прикладывались к святыне, и каждый старался намочить ваточкой или платочком немного мира. На данный момент икона сухая. Посмотрим, что будет дальше».

В связи с мироточением иконы в храме Всецарицы ежедневно в течение недели каждый день будет совершаться молебное пение с чтением акафиста святому великомученику Пантелеимону.

Деревянный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» возведён по старинным технологиям — без единого гвоздя. 8 ноября 2018 года епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор совершил чин освящения накупольного креста.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Брянском государственном краеведческом музее на старинной иконе проявились капли маслянистой жидкости. Автор иконы неизвестен, она датируется XIX веком. Маслянистая влага проступила накануне дня Ильи Пророка, который православная церковь отмечает 2 августа. Однако сообщили об этом только сейчас. 12 августа впервые в истории музея перед мироточащей иконой отслужили молебен.

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