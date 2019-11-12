Москва, , 14:15 — REGNUM Законопроект о трансляции телеканалов в интернете Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

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Предлагается ввести специальное регулирование распространения в интернете общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиции в мультиплексе на всей территории РФ.

Вещание будет возможным на определенном сайте, специально для этого созданном, следует из текста законопроекта. Однако комитет Госдумы по информполитике планирует доработать инициативу и снять ограничение — вещание будет проходить на нескольких площадках несколькими вещателями.

«Доступ граждан к эфиру 20 телеканалов мультиплекса должен быть бесплатным, и это будет еще одной поправкой ко второму чтению», — также уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Таким образом, предполагается, что доступ зрителей к сайту общедоступных телеканалов будет бесплатным. При этом вещатели должны обеспечивать соответствие транслируемых через Сеть общедоступных телеканалов сетке вещания таких телеканалов, за исключением продукции, в отношении которой у вещателя отсутствуют необходимые права на ее распространение в интернете. О таких программах или фильмах вещатели должны будут информировать зрителей.