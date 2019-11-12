Оренбург, , 14:13 — REGNUM С введением обязательного ЕГЭ по иностранному языку сельские школы окажутся в уязвимом положении. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор общеобразовательной школы в райцентре, сейчас в сельских школах с одним языком проблема (то специалиста-педагога нет, то материальной базы не хватает), поэтому о выборе иностранного языка для сдачи ЕГЭ говорить не приходится.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С этой точки зрения, то я считаю, что ЕГЭ по иностранному языку лучше оставить как экзамен по выбору», — отметила педагог. Вместе с тем она подчеркнула, что при введении обязательного ЕГЭ по иностранному языку повысится уровень подготовки по предмету, а также ответственность и учителей, и учеников.

«Конечно, сейчас больше востребован специалист со знанием иностранного языка. Это необходимость нынешнего времени», — сказала директор школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2022 года выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ по иностранному в качестве обязательного. Сегодня у учеников есть свобода выбора — сдавать ли экзамен по иностранному языку. Также есть выбор среди языков: китайский, английский, немецкий, французский и испанский.

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