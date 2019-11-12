Москва, , 14:21 — REGNUM Российские власти должны срочно запретить производство пластиковых пакетов и одноразовой посуды для сокращения загрязнения территории пластиковым мусором. Об этом говорится в обращении «Гринпис России» к министру природы и экологии Дмитрию Кобылкину, сообщает пресс-служба организации.

Введение запрета на производство, продажу и использование одноразовой тары и упаковки из пластика предложено в качестве первого шага. Запретить стоит пакеты-майки, пакеты для фасовки, столовые приборы и посуду, ватные палочки на пластиковой основе, трубочки для напитков, палочки для воздушных шаров, полагают в организации.

Гринпис просит Минприроды внести указанные в письме предложения в правительство. Они также касаются упаковки немедицинского назначения, рыболовных сетей и снастей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно о подготовке Роспотребнадзором законопроекта, предусматривающего поэтапное сокращение продажи пластиковых пакетов.

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