Вашингтон, , 14:06 — REGNUM В Японии на продажу выставлены статуэтки чудовищ из игры Monster Hunter, выполненные из золота и платины. Об этом 12 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Состоятельные поклонники игровой серии могут приобрести золотого Rathian и серебрянного Rathalos (выполненного из платины) за $80 тыс. Вес первого составляет около 600 граммов, а второго — 840 граммов. При этом на продажу также были выставлены более дешевые аналоги из серебра, покрытые золотом или родием, их стоимость составляет около $8 тыс.

Напомним, первая видеоигра Monster Hunter вышла в 2004 году, релиз последней состоялся в январе 2018 года. Серию выпускает компания Capcom.

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