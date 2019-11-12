Брянск, , 14:28 — REGNUM 1422,6 тонн сельхозпродукции приобрели жители Брянска на ярмарках выходного дня, которые проводятся в городе с середины августа. Более 70% от общей реализации составил картофель. В общей сложности на 12 ярмарках выходного дня продано сельхозпродукции на сумму свыше 23 млн рублей, сообщили 12 ноября в пресс-службе брянской горадминистрации.

Ярмарки выходного дня начали свою работу с 18 августа и расположились на четырёх городских площадках. Все места для продавцов предоставлялись бесплатно, вне зависимости от того, кто стоял за прилавком, — крупные сельхозпредприятия или граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Специалисты городского управления ветеринарии провели более 2,5 тыс. органолептических и более тысячи лабораторных исследований на содержание нитратов в овощах. Также проведено свыше 300 исследований мёда. По результатам проверок нарушений не выявлено.

В городской администрации решили продлить работу ярмарок до 7 декабря.