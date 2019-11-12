Красногорск, , 14:13 — REGNUM В Подмосковье 152 врача и фельдшера получили свидетельства на соципотеку с начала реализации в регионе госпрограммы «Социальная ипотека». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

С момента старта областной части госпрограммы свидетельства на получение жилищной субсидии выдали 133 фельдшерам и 13 врачам. Как заявила и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, всего за время работы программы свидетельства получили более 900 врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов.

Огнева напомнила, что социальная ипотека предполагает оплату государством первоначального взноса за квартиру и стоимость жилья по ипотеке, а получатель выплачивает проценты по кредиту.