Москва, , 14:35 — REGNUM «Семейная ипотека» созданная, как один из инструментов повышения рождаемости, оказалась сложной, дорогой, ограниченной в выборе жилья и сумме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий партнер Rebridge Capital Сурен Айрапетян.

«Один из инструментов, который создан на благо роста рождаемости — «семейная ипотека». Казалось бы, многодетные семьи получили возможность с меньшими проблемами улучшить жилищные условия. Однако на практике все вышло немного иначе: механизм «семейной» ипотеки сложен, а ее параметры подходят далеко не для любого объекта недвижимости. «Семейная ипотека» распространяется только на «первичку», а также имеет лимит по сумме. Кроме того, важно помнить сложность в выделении долей квартиры членам семьи. Бюрократия не дремлет. В итоге спрос на «семейную» ипотеку оказался значительно меньше, чем ожидалось», — подчеркнул финансист.

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По словам специалиста по вопросам кредитования, очевидно, что инструмент оказался не действующим. «Его либо нужно усилить, понизив ставку еще больше, или же расширить пул объектов, на которые распространяется «поддержка страны». Однако может быть, что не жилищные условия останавливают россиян от того, чтоб они заводили третьего и последующих детей в семье», — заключил Айрапетян.

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