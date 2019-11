Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Джон Кармак заявил, что он «не удовлетворён темпами» развития технологии виртуальной реальности. Об этом 12 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Сооснователь id Software и технический директор Oculus VR сделал это заявление во время получения награды третьего ежегодного конкурса VR Awards. Кармак отметил: когда он узнал о том, что ему собираются вручить премию, то он подумал, что она может быть «преждевременной».

Он признался, что во время работы в офисе часто раздражается из-за того, что «действительно не удовлетворен темпами прогресса» и понимает, что его компании предстоит сделать ещё много работы.

«Вся эта технология на самом деле ничего не значит, пока она не будет позезна пользователям», — сказал Кармак, добавив: он, тем не менее, надеется, что заложил основу для тех людей, которые «проложат путь в будущее».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сегодня, 12 ноября 2019 года, состоялся релиз VR-игры Doctor Who: The Edge of Time по известному британскому сериалу «Доктор Кто». Геймерам предстоит управлять Тринадцатым Доктором, роль которого исполнила Джоди Уиттакер.

