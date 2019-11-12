Сочи, Краснодарский край, , 13:41 — REGNUM Международный форум добровольцев состоится в Сочи Краснодарского края с 2 по 5 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города-курорта.

В городе ожидают около семи тысяч участников форума, в том числе — около 500 гостей из-за рубежа. В форуме также примут участие представители волонтёрского движения Сочи.

Для обеспечения работы форума в городе с 30 ноября будет организован оперативный штаб: в задачи администрации входит подготовка городской инфраструктуры, обеспечение транспортом.

«В работе форума будут задействованы 400 городских волонтёров, 100 из них — с лингвистическим образованием», — сообщила руководитель департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Первый форум добровольцев, тогда имевший статус всероссийского, в Сочи состоялся в 2014 году — после Олимпийских Игр и в преддверии Чемпионата мира по футболу.