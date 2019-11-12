Москва, , 13:39 — REGNUM Улучшение результатов девятиклассников стало приоритетной задачей в развитии общего образования в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас есть определённые задачи по улучшению качества результатов девятиклассников — как девятиклассники используют теоретические знания в практической деятельности, по читательской грамотности, математической грамотности, научной грамотности», — заявил Кравцов.

«По нацпроекту мы должны войти в десятку стран. Я уверен, что мы это сделаем. Сегодня тот национальный проект «Образование», который реализует Министерство просвещения, как раз на это и нацелен», — подчеркнул он.