Москва, 12 ноября 2019, 13:44 — REGNUM Северный флигель усадьбы Шубиных в Москве выставлен на продажу. Об этом 12 ноября сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Двухэтажное здание по адресу: Малая Дмитровка, дом 12/1, строение 3, общей площадью 321,4 квадратных метра продадут на онлайн-аукционе. Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Организатор торгов — департамент Москвы по конкурентной политике.
Победитель аукциона будет обязан соблюдать охранные обязательства: провести капремонт, восстановительные работы.
Как отметил Дегтев, традиционно объекты в центральном округе пользуются спросом среди инвесторов. Здание имеет богатую историю — на съемной квартире вместе с сестрой здесь проживал писатель Антон Чехов.