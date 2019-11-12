Хасавюрт, Дагестан, , 13:43 — REGNUM Жители дагестанского города Хасавюрт, разгневанные отсутствием в их домах газа и тепла, штурмовали местный филиал ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.

«Открывайте ворота, быстро! Хватит уже издеваться, сколько можно? Мы не дадим издеваться над нами!», — доносилось из толпы собравшихся.

https://www.instagram.com/p/B4wub4yl3Y6/

Затем несколько женщины, судя по другому ролику, все же прошли внутрь здания и стали выламывать металлическую дверь с помощью деревянной конструкции, похожей на скамейку. На место стихийной акции протеста приехали сотрудники силовых структур.

«Дети и пожилые мерзнут, все болеют. Народ устал от произвола. Люди в очередной раз пошли требовать нормальных условий. Нас и наших женщин спровоцировали, вызвали полицию, устроили хаос. Начали закидывать в {полицейские машины}. Сделали из нас виновников. Почему не закидывают тех, из-за кого болеют наши дети?» — пишут горожане.

Отметим, что о систематических отключениях газа жители Хасавюрта заявляли и ранее. Так, 19 октября горожане в знак протеста заблокировали проезд по одному из проспектов города.