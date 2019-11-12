Сочи, Краснодарский край, , 13:34 — REGNUM Четырёхэтажное здание, возведённое незаконно, сносит собственник в Адлерском районе города-курорта Сочи 12 ноября, сообщила пресс-служба администрации края.

Дом на улице Нижнеимеритинской строился по разрешению администрации города, однако вместо строительства индивидуального жилого дома максимум в три этажа построил капитальное четырехэтажное здание с цокольным этажом.

Администрация Сочи обратилась с иском о сносе в суд, решением суда объект был признан незаконным. Было вынесено постановление о демонтаже здания. Собственник решил сам снести самовольный объект, так как в противном случае рисковал потерять и земельный участок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решениям судов за последний год в Сочи уже снесено 13 самостроев — преимущественно многоэтажные здания построенные там, где разрешено строительство лишь индивидуальных жилых домов.

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