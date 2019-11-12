Минск, , 13:32 — REGNUM «Соперничество двух главных сторон белорусской информационной войны — прозападной и пророссийской — проходит, в основном, в плоскости стереотипов», — констатировал Леонид Мережковский в опубликованной белорусским изданием «Чеснок» статье «Восток против Запада — битва стереотипов».

Под стереотипом понимают заранее сформированную человеком мыслительную установку о предметах или явлениях окружающего мира. Стереотип успешно существует благодаря нескольким психофизическим особенностям: лености мозга, экономии усилий на оценке событий окружающего мира, созданию максимально компактной и комфортной картины мира, защите своей принадлежности к определённой группе, отметил Мережковский.

По его мнению, в Белоруссии общественные стереотипы устойчиво поделены по двум сторонам света — «Востоку» и «Западу». Их носителями являются, соответственно, «пророссийские» и «прозападные» активисты.

Перечислив наборы стереотипов о Западе и о России, Мережковский напомнил о своей прошлогодней публикации на тему провала российской «мягкой силы» в Белоруссии. Он также отметил, что когда под стереотипы начинают подгонять новостную картинку, то со временем они могут формировать агрессивную протестную массу.