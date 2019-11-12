Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Полное завершение навигации по рекам и каналам Санкт-Петербурга состоится в пятницу, 15 ноября. Об этом заявил журналистам и.о. директора «Агентства внешнего транспорта» Евгений Батраков.

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В этом году навигация для пассажирских судов началась в Петербурге 12 апреля, а для маломерных судов — 14 апреля. Она в итоге продлится 218 дней, что на два дня меньше, чем в прошлом году, и завершится 15 ноября.

«В навигацию функционировали 18 городских причалов общего пользования, за время навигации выполнено 25 728 швартовок, а в бюджет Петербурга перечислено 10,5 млн рублей», — заявил Батраков.

По словам спикера, в целях профилактики административных правонарушений на водном транспорте в этом году специалистами ряда надзорных органов было совершено 124 рейда (в 2018 — 93 рейда, — прим.ред.) и выявлено 55 случаев административных нарушений.

«За период навигации на специализированную стоянку было помещено 14 маломерных судов и изъято одно водное судно. Серьезных нарушений не было», — резюмировал Батраков.

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