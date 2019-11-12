Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM Экспертная группа составила 50 биографий выдающихся личностей, оставивших след в историко-культурном наследии Казахстана, сообщает 12 ноября издание BaigeNews.

В Нур-Султане прошла конференция «Этносы Казахстана: вклад в развитие страны», в рамках которой состоялось обсуждение электронной базы и энциклопедии этносов страны.

В частности, в энциклопедию вошли биографии Тараса Шевченко, Льва Гумилева, Литифа Хамида, Дениса Тена и других личностей. Председатель правления казахстанского института общественного развития «Рухани Жангыру» Кемелбек Ойшыбаев отметил, что на обсуждение экспертной группы были вынесены 533 личности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2018 года в Алма-Ате похитители автомобильных зеркал нанесли ножевое ранение казахстанскому фигуристу Денису Тену. Спортсмен скончался от потери крови. Двум фигурантам дела назначен строк в виде 18 лет лишения свободы.

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