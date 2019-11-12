Москва, , 13:28 — REGNUM В правительстве РФ работают над возможностью перевода сдачи ЕГЭ в онлайн-режиме, частью этой программы станет экзамен по информатике в 2020 году в электронном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«Для тех, кто в будущем будет сдавать ЕГЭ, мы прорабатываем вопрос сдачи онлайн единого государственного экзамена. Это очень непростой вопрос», — заявил Кравцов.

«Это требует определённой технической, технологической подготовки. Требует выверенных заданий, потому что сегодня задания для ЕГЭ готовит огромный коллектив разработчиков, педагогов, методистов, учёных», — подчеркнул он.

Задания проходят десятки экспертиз, чтобы они соответствовали стандарту и были одинаковы по уровню сложности во всех регионах, отметил Кравцов.

«Сможет ли экзамен, который будет проходить онлайн, обеспечить такое качество подготовки заданий? Мы над этим работаем. Первый шаг уже будет сделан в следующем году, когда будет введён компьютерный экзамен по информатике», — указал он.