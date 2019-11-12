Москва, , 13:24 — REGNUM Средства массовой информации, опубликовавшие клевету в адрес телеведущей Елены Малышевой, могут лишиться по меньшей мере 1 млн рублей каждое. О намерении подать судебные иски против СМИ ведущая программ о здоровье рассказала 12 ноября.

Елена Малышева Government.ru

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы странном поведении Малышевой в аэропорту Краснодара. Телеведущую заподозрили в алкогольном опьянении. Теперь она намерена обратиться в суд.

«Поэтому с каждого СМИ, даже с самых маленьких, будут взысканы не менее миллиона рублей с каждого», — сказала Малышева ТАСС.

Телеведущая добавила, что собирается опубликовать фотографии сотрудников изданий, ответственных за публикацию о ней, и подчеркнула, что не употребляет спиртного, не курит и не ругается матом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ложные публикации о себе ведущая программ «Жить здорово» и «Здоровье с Еленой Малышевой» объяснила непрофессионализмом СМИ.

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