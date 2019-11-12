Новосибирск, , 13:22 — REGNUM В России, несмотря на то, что об этом много говорится, отсутствует культура патентования. Об этом сегодня, 12 ноября, на совещании, посвященном роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Опять возвращаюсь к тезису о необходимости патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах», — отметил премьер-министр.

Медведев подчеркнул необходимость защищать результаты, достигнутые российскими разработчиками.

«Это не потому что мы плохо смотримся на их фоне, а потому, что мы этим не занимаемся, у нас нет этой культуры. Мы об этом говорим, но пока воз, по сути, и ныне там», — констатировал Медведев.