Дамаск, , 13:32 — REGNUM Пятый российско-турецкий военный патруль выдвинулся и начал работу на севере Сирии 12 ноября. Об говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, патрулирование проходит на российских бронированных автомобилях «Тигр» и турецких «Kirpi». Каждая сторона представила в дозор по 4 транспортных средства. Колонную сопровождает беспилотный летательный аппарат «Орлан».

Стоит отметить, что предыдущее патрулирование в Сирии проходило вчера, 11 ноября. Ранее совместные патрули не выезжали на территорию два дня подряд.

Как передавало ИА REGNUM, российско-турецкое патрулирование в приграничных районах Сирии проходит в соответствии с меморандумом, который в октябре подписали лидеры РФ и Турции в Сочи.