Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM У студентов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России в Екатеринбурге выявили кишечную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Инфекция обнаружена у 13 учащихся. Сейчас решается вопрос об их госпитализации, пока они находятся в лазарете.

Управление проводит противоэпидемические мероприятия, также организованы лабораторные исследования. Пока неизвестно, где и каким образом была передана инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кишечную инфекцию выявили у подростков в свердловском летнем лагере «Лесная жемчужина». Заражение произошло из-за из-за работников пищеблока.

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